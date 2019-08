"Le Roi Lion" plus fort que Tarantino au box-office nord-américain

"Le Roi Lion" a conservé ce week-end la première place du box-office nord-américain malgré le bon démarrage du dernier film de Quentin Tarantino, "Once Upon a Time in... Hollywood", selon les chiffres définitifs de la société spécialisée Exhibitor Relations publiés lundi.

Les aventures du lionceau Simba, tournées grâce à un procédé novateur sur un plateau en réalité virtuelle, ont engrangé 76,6 millions de dollars de recettes entre vendredi et dimanche au Canada et aux Etats-Unis, et plus de 350 millions depuis deux semaines.

Mieux que les 41,1 millions récoltés par "Once Upon a Time in... Hollywood", qui permettent tout de même à Quentin Tarantino de réaliser le meilleur démarrage de sa carrière.

Lettre d'amour au cinéma américain d'antan, son nouveau film se déroule en 1969, à une époque où bourgeonnent le nouvel Hollywood, ses auteurs idéalistes, ses doublures fidèles et ses westerns spaghettis.

Porté notamment par le duo Leonardo DiCaprio-Brad Pitt, qui incarnent respectivement un acteur célèbre et sa doublure, le dernier Tarantino a été chaleureusement accueilli par la critique.

La troisième marche du podium revient à "Spider-Man: Far From Home", avec 12,5 millions de dollars sur trois jours (près de 345 millions depuis sa sortie il y a un mois).

Ses 10,5 millions de dollars du week-end permettent de son côté au film des studios Pixar-Disney "Toy Story 4" d'approcher la barre des 400 millions de recettes en six semaines d'exploitation.

"Crawl", une production hollywoodienne réalisée par le Français Alexandre Aja, grand spécialiste des films d'horreur ("La colline a des yeux"), se place en cinquième position, avec 4,1 millions de dollars de gains (31,5 millions en trois semaines).

Voici le reste du Top 10:

6. "Yesterday": 3,1 millions de dollars sur le weekend (63,4 millions en cinq semaines d'exploitation);

7. "Aladdin": 3 millions (346,1 en dix semaines);

8. "Stuber": 1,8 million (20,2 en trois semaines);

9. "Annabelle - La Maison du Mal": 1,6 million (69,7 en cinq semaines);

10. "The Farewell": 1,5 million (3,7 en trois semaines).