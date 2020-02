"Les comédies devraient être remboursées par la mutuelle": Daniel Hanssens révèle ce que les spectateurs lui confient après une pièce

Les deux célèbres comédiens Daniel Hanssens et Pierre Pigeolet sont les invités du RTL Info avec vous pour présenter la pièce "Hier est un autre jour" qu'ils joueront en mars et en avril dans plusieurs villes belges. Jouée par la troupe du Télévie en 2017, cette pièce avait également été nommée aux Molières 2014 dans la catégorie meilleur spectacle comique de l’année.

"On connaît tous le film 'Un jour sans fin', on retrouve un peu ça à travers cette pièce avec un personnage mystérieux qui va fournir le moteur à toute cette histoire. C'est très drôle" décrit Daniel Hanssens à la fois comédien et metteur en scène sur ce projet. En effet, "Hier est un autre jour", écrite par Sylvain Meyniac et Jean-François Cros, raconte "l'histoire d'un type qui revit toujours la même chose".

"Remboursées par la mutuelle"

Pierre Pigeolet et Daniel Hanssens sont souvent réunis sur les planches dans des comédies. "Les comédies devraient être remboursées par la mutuelle, confie Daniel Hanssens. C'est une chose qui donne tellement de plaisir aux spectateurs. Quand je les vois le soir après une représentation et qu'ils me disent 'tous les soucis que j'ai eu, avec tous les problèmes, parfois très durs, ce soir j'ai ri de nouveau pour la première fois et ça me fait du bien'. C'est quelque chose d'extraordinaire. Je suis persuadé que la comédie est la chose la plus difficile à faire au théâtre".