"Les Solidarités" reviennent en août prochain: voici les premiers noms annoncés pour le festival

Après l’énorme succès des "Pass solidaires", tous vendus en moins d’une semaine, il était temps pour l'organisation d’annoncer les premiers noms qui seront à l’affiche de cette 9e édition des Solidarités.

Cette édition ouvrira une nouvelle page de l’histoire de ce grand événement familial en déménageant ses quartiers sur le site d’Ecolys dans les hauteurs de Namur.

Outre une affiche particulièrement qualitative et volontairement hétéroclite, ce ne sont pas moins d’une centaine d’activités diverses et variées qui (re)prendront vie : débats, concerts, spectacles pour enfants, activités ludiques, découverte de la culture urbaine, mise en valeur du monde associatif… sans compter les nombreux projets construits et élaborés en réponse à l’actualité.

Voici les premiers noms annoncés : BigFlo & Oli, Louise Attaque, Camille Lellouche, 47 TER, Tamino, Zazie, Ade, Mentissa, Suzane et Rori.

Comme le signalent les organisateurs, malgré des coûts en constante augmentation, Les Solidarités, dont l’objectif n’est pas le profit mais l’équilibre, continuent à pratiquer une politique tarifaire calculée au plus juste afin de limiter les inégalités en termes d’accessibilité.

Pour la première fois, et fait unique pour un festival estival, un tarif spécial sera accordé pour les moins de 18 ans. Il sera même en diminution par rapport aux tarifs pratiqués en 2022.

Mais aussi et toujours, la gratuité totale pour les moins de 12 ans.