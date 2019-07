"Mektoub my Love: Intermezzo": Kechiche prêt à supprimer des plans de sexe

L'actrice Ophélie Bau (C) pose avec l'équipe du film "Mektoub, My Love : Intermezzo" le 23 mai 2019 à CannesLOIC VENANCE

Cinq semaines après la polémique cannoise autour de "Mektoub My Love: Intermezzo" et de sa fameuse scène de cunnilingus de 13 minutes, le réalisateur Abdelatif Kechiche a proposé à l'actrice Ophélie Bau d'en modifier le montage, dans une lettre adressée à son agent.

Un "engagement" dont a pris acte Elisabeth Tanner qui s'occupe des intérêts de l'actrice, dans une réponse écrite transmise mardi à l'AFP.

"J'invite volontiers Ophélie à la table de montage pour me signifier précisément ce qui choque sa pudeur et je m'engage, dans la mesure du possible, à éliminer dans le montage du film les plans qui la gêneraient encore. Ce n'est après tout que du cinéma", avait écrit Kechiche en conclusion d'une longue missive transmise la veille à L'Express.

Une concession extrêmement rare qui traduit au grand jour le profond malaise, palpable à Cannes, qui s'est installé entre le cinéaste et son actrice à mesure qu'approchait la projection du long métrage en sélection officielle et qui trouve son origine dans le maintien au montage de cette scène de sexe oral.

Le 23 mai au soir, Ophélie Bau avait monté les marches avec l'équipe du film, sous les yeux d'Abdelatif Kechiche déjà posté en haut, mais n'était pas restée pour assister à la projection. Lorsque les lumières se sont rallumées, visiblement ému et embarrassé, le réalisateur avait quitté la salle précipitamment en lançant: "je m'excuse de vous avoir retenus sans vous prévenir et voilà... je m'en vais".

Dans sa lettre, destinée à "éclaircir une situation alarmante et nuisible", alors que son film n'a toujours pas de date de sortie, le cinéaste palmé en 2013 pour "La Vie d'Adèle" dénonce une "conspiration contre (lui)" qui s'est tramée quelque temps avant le Festival de Cannes, dont le Syndicat des agents artistiques français, présidé par Elisabeth Tanner, "était le principal instigateur".

Une accusation fermement rejetée par Elisabeth Tanner dans sa réponse.

"Nous n'avons fait aucune déclaration publique à propos ou à l'encontre du film ou des conditions de tournage. Il est donc particulièrement surprenant de vous voir prétendre aujourd'hui à un complot, une conspiration", écrit-elle.

"La seule demande qui a été formulée par Ophélie Bau, ainsi que vous en aviez pris l'accord avec elle, était simplement de pouvoir visionner une séquence controversée de ce second opus avant sa première projection publique (...) De manière totalement incompréhensible, vous avez toujours et systématiquement refusé d'accéder à cette requête", poursuit-elle.

"Mektoub my Love: Intermezzo" est un intermède de 3h40 de "Mektoub My Love: Canto Uno" sorti en 2017, dans lequel Ophélie Bau jouait déjà une autre scène de sexe.