"Noces" de Stephan Streker doublement primé au My French Film Festival

(Belga) "Noces", le troisième long métrage du Belge Stephan Streker s'est vu décerner lundi soir à Paris le Prix de la presse internationale et le Prix du Public lors de la 8ème édition du festival en ligne My French Film Festival, annonce Wallonie-Bruxelles Images.

Du 19 janvier au 19 février, MyFrenchFilmFestival.com, un festival de cinéma français entièrement dématérialisé, a proposé aux internautes une sélection de 10 courts métrages et 10 longs métrages sortis en salles en France en 2017 et inédits à l'étranger. Pour cette édition, le festival a enregistré 10 millions de visionnages (6,7 millions en 2017). Le Prix du Public était remis sur base de 50.000 votes d'internautes ayant visionnés les films. Le Prix de la Presse internationale et le Prix du Public offrent au film primé sa diffusion à bord des avions Air France pour une durée de 6 mois à partir de juillet 2018. (Belga)