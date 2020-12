"Noël à 11 millions": une émission exceptionnelle à découvrir ce soir

Pour le réveillon de Noël, RTL TVI diffusera une émission exceptionnelle: "Noël à 11 millions". Preuve que cette année n’a vraiment rien d’ordinaire, cette émission sera diffusée simultanément sur les quatre chaînes nationales. Thomas de Bergeyck présente l’émission sur le plateau du RTL Info 13h.

Une émission fédérale ne s’était plus vue depuis une décennie. Il y a dix ans, les quatre chaînes s’étaient unies dans le cadre du consortium belge pour les situations d’urgence, le fameux 1212. "C’était pour Haïti, explique Thomas de Bergeyck, on s’était tous mobilisé dix jours après le séisme en Haïti. C’est dans des grands moments de nos vies que le besoin de solidarité est le plus important. Ici, 2020 a été une année horribilis. On a tous envie que ça s’arrête. À situation exceptionnelle, mesure exceptionnelle. C’est une émission tout à fait fédérale. Une sorte de grand cadeau général fait à la fois par l’Etat belge, mais aussi par la famille royale pour tous les citoyens."

On va virtuellement se donner la main

L’émission commence à 18h. À quoi peut-on s'attendre ? "Ça s’appelle "Noël à 11 millions". On est 11 millions. On va se donner la main virtuellement à travers une grande chaîne de lumière dans tout le pays. Les Belges vont être appelés à allumer une lumière chez eux. Ça peut être dans le jardin, une simple bougie, pour constituer une immense guirlande lumineuse visible du ciel. On dit toujours que la Belgique est le seul pays qu’on voit du ciel. Là, on le verra encore plus, pour symboliser l’attention qu’on porte à ceux qu’on aime."

"On va évidemment rendre hommage pendant une heure à partir de 18h à toutes les personnes qui nous ont quittées dans le cadre de ce coronavirus, tous ceux qui ont souffert, les familles, les soignants, continue Thomas de Bergeyck. Il y aura une contribution de la famille royale avec le fameux discours qui n’a pas eu lieu à 13h comme c’est le cas d’habitude. Et puis la musique, avec des artistes belges comme Hooverphonic, Axelle Red, le goupe Scala, le groupe flamand Clouseau. Un gros dispositif de notre côté aussi puisque je présenterai cette émission avec Salima Belabbas, Halima Moane Sahli en duplex. Ce sera un très beau moment de solidarité où on va virtuellement se donner la main."

