"Nomadland" de l'Américaine Chloé Zhao remporte le Lion d'Or à Venise

(Belga) Le film "Nomadland" de Chloé Zhao a remporté samedi le Lion d'Or à Venise, décerné par le jury de la 77e Mostra présidé par l'actrice australienne Cate Blanchett.

La réalisatrice américaine d'origine chinoise, âgée de 38 ans, est la première femme à recevoir ce prestigieux prix depuis Sofia Coppola, une autre Américaine, en 2010 avec "Somewhere". Le film, l'une des rares productions américaines présentées cette année à Venise, met en scène l'actrice aux deux Oscars Frances McDormand, dans le rôle d'une femme brisée qui plaque tout pour vivre sur la route. Ce road trip mélancolique est une plongée dans l'univers des "van dwellers" ("habitants des caravanes"), ces Américains qui vivent dans leur véhicule aménagé, enchaînant les petits boulots. Ils se retrouvant en communauté, au hasard de leur route, ou sur les réseaux sociaux (#vanlife). Le film sort le 30 décembre en France. Le Grand Prix du jury a été attribué à "Nuevo Orden" de Michel Franco (Mexique), et le Lion d'argent du meilleur réalisateur est allé au Japonais Kiyoshi Kurosawa pour "Les amants sacrifiés". Côté interprètes, la Britannique Vanessa Kirby, qui s'est fait connaître pour son rôle de la princesse Margaret dans la série "The Crown", est couronnée pour son premier rôle titre au cinéma dans "Pieces of a woman" du Hongrois Kornel Mundruczo. Elle y incarne une femme dont la vie est bouleversée lorsque son accouchement à domicile tourne mal. L'acteur italien Pierfrancesco Favino a été récompensé pour son rôle d'un haut fonctionnaire italien ciblé par un attentat terroriste durant les "années de plomb" dans "Padrenostro" de Claudio Noce. (Belga)