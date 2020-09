"Parcours d'artistes" à Saint-Gilles du 24 septembre au 4 octobre

(Belga) Retardée en raison de la crise sanitaire, la 17è édition de "Parcours d'artistes" aura finalement lieu à Saint-Gilles durant les week-ends des 26-27 septembre et 3-4 octobre. Cet événement qui se déroule dans un contexte à la fois festif et intime, invite à la (re)découverte de créateurs professionnels et amateurs, de personnalités célèbres et affirmées et d'autres qui le sont un peu moins, apprend-on auprès des organisateurs .

Il s'agit d'une manifestation culturelle appelée à témoigner de la dynamique culturelle artistique du Sud de la capitale. Saint-Gilles, commune cosmopolite, a toujours accueilli de nombreux artistes et leurs ateliers. Certains d'entre eux ouvriront dès lors, de 14h00 à 19h00, leur lieu de travail au public pour présenter leurs oeuvres qui relèvent de multiples disciplines: peinture, sculpture, photographie, mosaïque, bande dessinée, gravure, papier mâché, etc. Ces ateliers d'artistes constituent donc cette année l'axe de base de cet événement, faisant office de terrains d'échanges et de réflexion entre les artistes et les visiteurs. Par ailleurs, la Maison du Peuple, le Centre culturel Jacques Franck et l'Hôtel de Ville de Saint-Gilles figureront parmi les points de rassemblement où les visiteurs pourront s'informer directement à propos des divers projets à découvrir mais aussi de la localisation des ateliers situés dans la commune. Une brochure gratuite sera distribuée au public. (Belga)