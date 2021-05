"Pratiquer la musique est une forme de thérapie": privé de concerts, Jacques Stotzem a composé un nouvel album pendant le confinement

L'invité du RTL INFO Avec Vous ce jeudi est un amoureux de musique, et plus particulièrement de guitare. Un passionné de son reconnu à travers le monde, le musicien Jacques Stotzem.

Jacques Stotzem sort en ce moment son nouvel album, intitulé "HandMade". Des titres qu'il a composés pendant le confinement. Un bouleversement dans la vie de ce concertiste puisque tout s'est arrêté. "Mais ça ne m'a pas empêché de continuer à jouer de la guitare. Elle m'a justement fait beaucoup de bien. Ça a été une forme de thérapie pour moi de pratiquer la musique. Ça m'a inspiré à composer des morceaux et c'est pour ça que je voulais sortir cet album parce que tous les morceaux sont vraiment des témoins de l'année qui vient de se passer."

Pour l'artiste, qui fait de la musique instrumentale, les concerts sont très importants puisque c'est là qu'il a le sentiment de "partager le plus". "La musique instrumentale peut parler d'une manière très différente d'une personne à l'autre. J'ai des idées de base, j'y mets un titre et parfois, des gens me disent qu'ils l'ont entendu et que les a fait penser à telle ou telle chose. Des choses personnelles qui peuvent parfois être bien différentes des raisons pour lesquelles j'ai écrit le morceau. Je trouve ça formidable. La musique instrumentale ouvre vraiment l'esprit à la rêverie, à une interprétation personnelle d'un titre."