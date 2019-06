"So long my son" remporte le Grand Prix de la compétition internationale du BRIFF

(Belga) Le film "So long my son" du cinéaste chinois Wang Xiaoshuai a remporté samedi soir, à Bruxelles, le Grand Prix de la compétition internationale du Brussels International Film Festival (BRIFF). Dans la même compétition, le Prix du jury a été décerné à "Ray & Liz" du Britannique Richard Billigham tandis que le Prix du public est revenu à "Shooting the mafia" de Kim Longinotto.

En compétition nationale, "Oleg" de Juris Kursietis a remporté le Grand Prix et "Good favour" de Rebecca Daly le Prix du public. Enfin, en compétition européenne, le Grand Prix a été décerné à "Animus Animalis" d'Aisté Žegulyt (Lituanie), le Prix du jury à "Sophia Antipolis" de Virgil Vernier (France), le Prix du jury jeune à "Koko-di koko-da" de Johannes Nyholms (Suède, Danemark) et le Prix du jury à "Light as feathers" de Rosanne Pel (Pays-Bas). La deuxième édition du BRIFF s'est tenue du 20 au 29 juin en différents lieux de la capitale. Cette année, le réalisateur français Michel Hazanavicius était l'invité d'honneur. (Belga)