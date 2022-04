"Sonic 2" se rue en tête du box-office nord-américain

Grâce à son nouvel opus, le hérisson bleu Sonic a foncé ce week-end jusqu'à la première place du box-office nord-américain, selon des chiffres provisoires du cabinet spécialisé Exhibitor Relations publiés dimanche.

Dans "Sonic 2", Jim Carrey reprend son rôle du méchant et moustachu docteur Robotnik, qui veut - tout simplement - détruire l'humanité, à moins que Sonic ne l'en empêche... Le long-métrage mêlant animation et prises de vues réelles a engrangé 71 millions de dollars de recettes de vendredi à dimanche pour sa sortie aux Etats-Unis et au Canada.

"Il s'agit d'un début exceptionnel", a commenté David A. Gross de Franchise Entertainment Research, qui se spécialise dans l'analyse de l'industrie du cinéma.

Sonic, inspiré du jeu vidéo du même nom, vole la vedette au vampirique "Morbius", énième film de super-héros de l'univers Marvel, en 2e place du box-office nord-américain avec un peu plus de 10 millions de dollars récoltés.

Le long-métrage avec Jared Leto dans le rôle-titre narre les affres du docteur Michael Morbius, un scientifique atteint d'une maladie incurable, qui va devenir vampire malgré lui en s'injectant un sérum à base d'ADN de chauve-souris et ne pourra pas s'empêcher de tuer pour boire le sang de ses victimes.

A la troisième place du podium, "Le Secret de la cité perdue", film d'action mêlé de comédie romantique avec Sandra Bullock et Channing Tatum, avec plus de 9 millions de dollars.

Arrive ensuite "Ambulance", remake d'un film danois du même nom qui pour sa sortie a amassé quelque 8,7 millions de dollars.

Un autre film d'homme chauve-souris, "The Batman", retraçant les sombres aventures du justicier masqué avec Robert Pattinson, se place lui en cinquième position avec 6,5 millions de dollars.

Voici le reste du Top 10:

6. "Everything Everywhere All at Once" (6 millions)

7. "Uncharted" (2,7 millions)

8. "Dog" (635.000 dollars)

9. "Spider-Man: No Way Home" (625.000)

10. "Jujutsu Kaisen 0" (500.000)