"The Cave" remporte l'Objectif d'Or du festival Millenium

(Belga) "The Cave" du Syrien Feras Fayyad a décroché dimanche l'Objectif d'Or, grand prix du festival international du film documentaire Millenium. L'événement, qui devait avoir initialement lieu au printemps et qui a été reporté en raison de la crise sanitaire, a malgré tout réussi à mobiliser un public nombreux, se félicitent dimanche ses organisateurs.

"The Cave", nommé aux Oscar, met à l'honneur le courage d'une femme médecin qui doit faire face aux atrocités de la guerre dans un hôpital de fortune en Syrie. "Un drame réel et émouvant, avec sa part de brutalité et d'aveuglement vis-à-vis de la guerre mais qui met également en avant la compassion, la bonté et l'altruisme. À travers ses personnages, le film invite à s'engager sur des questions universelles, telles que les conflits, les réfugiés et la discrimination des femmes", a salué le jury. L'Objectif d'Argent, considéré comme le meilleur film sur le développement durable, est revenu à "Smog Town" de la Chinoise Han Meng. L'Objectif de Bronze, qui récompense le meilleur film évoquant les droits de l'homme, a été décerné à "Sunless Shadows" de l'Iranien Mehrad Oskouei. "Nocturne" de Jeong Gwanjo et "Sing me a Song" de Thomas Balmes ont eux obtenu une mention du jury. "Mother" de Kristof Bilsen a décroché le prix du meilleur film belge, ainsi que le prix du public. Le meilleur scénario a été attribué, ex aequo, à "Notre territoire" de Mathieu Volpe et "Divinations" de Sarah Vanagt. Cette 12e édition, dont le thème était "Repousser les frontières", avait retenu un record de 18 films en compétition internationale. Quelque 90 oeuvres étaient au total proposées au public dans cinq lieux de la capitale. (Belga)