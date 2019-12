"The Reflection of Love" sera le thème de Tomorrowland 2020

(Belga) "The Reflection of Love" sera le thème de l'édition 2020 de Tomorrowland, ont annoncé les organisateurs. Les pré-inscriptions commenceront samedi pour pouvoir participer à la vente des billets qui aura lieu plus tard.

Le festival a dévoilé jeudi un teaser, annonçant le thème de l'édition 2020 qui se retrouvera dans le décor et les différentes scènes. "L'éclipse solaire complète cède la place à un moment unique : "The Reflection of love" (littéralement, le reflet de l'amour, ndlr.)", ont déclaré les organisateurs. Tomorrowland aura lieu à nouveau en 2020 sur le site du domaine provincial De Schorre à Boom du 17 au 19 et du 24 au 26 juillet. Les personnes intéressées peuvent s'inscrire à partir de samedi aux ventes de billets via leur compte personnel Tomorrowland. Les vingt premiers inscrits par pays auront la possibilité d'acheter des billets. Pour les autres, il faudra un peu patienter. La prévente proprement dite commencera les 10 et 13 janvier pour les riverains. Les places Global Journey (tickets regroupant transport, hébergement et billets pour le festival) seront mises en vente à partir du 18 janvier. Les ventes belge et mondiale débuteront à deux moments différents le 25 janvier. Les premiers noms de l'affiche ne seront probablement pas annoncés avant le début de la prévente. (Belga)