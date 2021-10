"Un Monde", de la Belge Laura Wandel, Meilleur Premier Film au festival de Londres

(Belga) "Un Monde", le premier long métrage de la réalisatrice belge Laura Wandel, a remporté dimanche le prix du Meilleur Premier Film au festival du film de Londres (BFI), a annoncé la société de distribution Lumière dans un communiqué.

"C'est une très belle surprise de gagner ce prix du Meilleur Premier Film, je suis très fière de constater que le film traverse la frontière des langues et qu'il puisse toucher un public anglophone", se réjouit Laura Wandel. Le long métrage raconte l'histoire de Nora qui, en entrant en primaire, est confrontée au harcèlement dont son grand frère Abel est victime. "Un Monde" avait largement séduit les spectateurs lors de sa projection en première mondiale au dernier Festival de Cannes et avait remporté le prix Fipresci des critiques de cinéma internationaux dans la section "Un certain regard", centrée sur la découverte de cinéastes émergents. Le film a également été primé à Guanajuato, Ourense et Sarajevo et il est nominé pour les European Film Awards, dans la catégorie European Discovery - Prix Fipresci. La première belge a eu lieu samedi au Festival du film de Gand. Il sortira en salles le 20 octobre. (Belga)