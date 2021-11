"Un Monde" et "I'm afraid to forget your face" salués au festival du film d'Amiens

(Belga) Le long métrage belge de fiction "Un Monde" de Laura Wandel a été récompensé par le Prix étudiants UPJV ce week-end lors de la 41e édition du Festival international du film d'Amiens (FIFAM), en France. "I'm afraid to forget your face", de Sameh Alaa, a, quant à lui, reçu la mention spéciale dans la catégorie court métrage de fiction.

"Un Monde" raconte l'histoire de Nora. Alors qu'elle entre en primaire, elle se trouve confrontée au harcèlement dont son grand frère Abel est victime. Tiraillée entre son père qui l'incite à réagir, son besoin de s'intégrer et son frère qui lui demande de garder le silence, Nora se trouve prise dans un terrible conflit de loyauté. Réalisé entre l'Égypte, la France, la Belgique et le Qatar, "I'm afraid to forget your face" suit Adam. Éloigné de celle qu'il aime depuis 82 jours, il est prêt à tout pour braver la distance qui les sépare. Une trentaine de films inédits étaient présentés en compétition du 12 au 20 novembre durant le FIFAM : neuf longs métrages de fiction, sept documentaires et neuf courts métrages. (Belga)