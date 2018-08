24.000 fans de métal à l'Alcatraz Metal Festival de Courtrai

(Belga) La onzième édition de l'Alcatraz Metal Festival de Courtrai a rencontré un franc succès, avec 24.000 spectateurs ce weekend. Le beau temps a encouragé des fans de métal à acheter des billets en dernière minute.

Les groupes Limp Bizkit, Dimmu Borgir, Helloween et Pumpkins United étaient à l'affiche de festival de métal et nu-métal. Une programmation plus large cette année a permis aux organisateurs d'attirer un public plus diversifié. "Avec Status Quo et Brides of Lucifer - un projet parallèle des concepteurs du choeur Scala - nous avons essayé de toucher un public hésitant à se rendre à un festival de métal", explique le porte-parole de l'organisation Bernard De Riemacker. "J'ai reçu des réactions positives à notre programmation". Les orages vendredi soir n'ont pas gâché la fête car quand le premier groupe est monté sur scène samedi, tout était sec. Samedi, l'attention portait surtout sur le groupe américain de Limp Bizkit, Fred Durst emmenant cette formation de nu-métal populaire à la fin des années 90. L'icône de cette génération a offert le meilleur de lui-même samedi au grand plaisir du public. (Belga)