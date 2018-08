45e Festival international des Arts de la rue à Chassepierre

(Belga) C'est sur le thème "Libres délires" que se tient, samedi et dimanche, la quarante-cinquième édition du Festival international des Arts de la rue dans le petit village gaumais de Chassepierre, qui compte habituellement quelque 200 habitants.

Pendant deux jours, le village pittoresque sera animé par des artistes nomades qu'ils soient comédiens, clowns, conteurs, funambules ou acrobates. Chassepierre invitera ses visiteurs "à parcourir ses sentiers de folies, à s'inventer d'inédites libertés, à partir précisément en libres délires en s'inspirant des univers et des talents multiples des artistes invités" ou, plus simplement, à s'évader des routines de la quotidienneté. Ce festival, qui au fil des années s'est fait une solide réputation, même en dehors de nos frontières, suscite la rencontre des cultures avec la participation, cette année, de plus d'une cinquantaine de compagnies originaires de Belgique, de France, d'Espagne, de Suisse, d'Allemagne ainsi que des Pays-Bas. Les activités proposées privilégieront l'humour, l'étonnement, la spontanéité ainsi que le contact direct avec le public. Le village sera ouvert dès 11h00 mais les festivités débuteront le samedi et le dimanche à 13h00 pour s'achever, en principe, vers minuit. (Belga)