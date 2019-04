A 18 ans, Charlotte Foret est la gagnante de The Voice Belgique

(Belga) La chanteuse Charlotte Foret, originaire de Braine-le Chateau, a remporté mardi soir la finale de la 8e saison de l'émission The Voice Belgique diffusée sur La Une.

Au terme de 16 semaines de compétition, Charlotte Foret est, à 18 ans, la gagnante du concours musical. Elle était en compétition avec les finalistes Guillaume Vermeire, Midnight Mastermind-Nicholas Brynin et Mattéo Soltanto. La jeune artiste était coachée par Matthew Irons et a chanté lors de la finale les titres 'Bodak Yellow' de Cardi B et 'Young and Beautiful' de Lana del Rey (en duo avec son coach). Elle a également réinterprété son titre du Blind, une reprise de'New Born' de Muse et partagé la scène avec Loïc Nottet. Charlotte Foret remporte un contrat avec Universal et une voiture SEAT Arona Move, indique la RTBF. La saison précédente, Valentine Brognion avait été la gagnante de The Voice Belgique. (Belga)