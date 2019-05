A Lille, des milliers de personnes pour la parade du festival "Eldorado"

Serpent géant, danseurs costumés, musique et feu d'artifice: des milliers de personnes ont assisté samedi soir à Lille dans une ambiance festive à la grande parade marquant le lancement du festival "Eldorado" consacré au Mexique.

Au son des cuivres et des percussions, la foule s'est massée dans les rues du centre-ville pour voir défiler le cortège de 800 mètres de long, ouvert par un imposant squelette coiffé d'un chapeau et un taureau bigarré. Un peu plus loin, un immense serpent gonflable d'une vingtaine de mètres survolait les rues, provoquant des cris lorsque sa gueule frôlait les spectateurs jusqu'au troisième étage des immeubles.

Venues en famille ou entre amis, des milliers de personnes - dont de nombreux enfants - ont admiré le spectacle et immortalisé l'évènement en prenant des photos avec leur smartphone.

"Nous sommes venus en famille pour faire la fête", a déclaré à l'AFP Amandine, 37 ans. "L'ambiance est très sympa et le temps est de la partie", a-t-elle ajouté alors que la parade, initialement prévue samedi dernier, avait été reportée pour des raisons climatiques.

"Ce que j'ai préféré, c'est le serpent parce qu'il est impressionnant quand il vole dans le ciel", a ajouté sa fille Emma, neuf ans, sur les épaules de son père.

Un peu plus loin, des danseurs vêtus de combinaisons multicolores et aux ailes faites de ballons saluaient la foule depuis un char. Derrière eux, on pouvait voir des catcheurs combattre, suivis par une tortue et des baleines volantes gonflables.

La parade, inspirée des processions et coutumes mexicaines, s'est achevée avec un feu d'artifice en musique, tiré sur l'esplanade du champ de Mars.

Cette nouvelle grande saison culturelle, qui interroge le thème de l'Eldorado, mettra à l'honneur une série d'expositions, bals, concerts qui s'étaleront jusqu'en décembre.

Le festival est orchestré par l'association Lille3000 avec un budget de 9 millions d'euros, financé par les collectivités locales et des mécènes.