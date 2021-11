ABBA, Diana Ross: come-back sous la boule à facettes

Vendredi, c'est soirée pop et disco ! Après respectivement 40 et 22 ans sans compositions originales, ABBA et Diana Ross, machines à tubes, reviennent chacun avec un nouvel album.

ABBA a fait les choses en grand en annonçant dès le 2 septembre en mondovision un disque ("Voyage") et un futur show d'hologrammes numérisés, avec des "ABBAtars".

Le come-back des vainqueurs de l'Eurovision en 1974, avec "Waterloo", a fait le tour du globe. La veille de la sortie du troisième single en éclaireur, "Just A Notion", le 22 octobre, le hashtag #ABBA cumulait déjà 1,4 milliard de vues sur TikTok (2,2 milliards cette semaine).

A quoi doit-on cette ferveur pour des artistes désormais septuagénaires ? "Il y a cette image des jours heureux, insouciante, colorée, pétillante, liée à leurs chansons et leurs costumes, ça rappelle les années 1970, associées à une certaine légèreté qui manque aux années 2010-2020", dissèque pour l'AFP Jean-Marie Potiez, biographe officiel d'ABBA pour les pays francophones.

"Moi, ça me ramène aux années 1970, à cette excitation que je ressentais en arrivant chez ma disquaire en Belgique pour découvrir leurs disques", poursuit l'auteur du récent "Un adolescent des années 70 (Ma vie avec ABBA)", ouvrage aux éditions Olaa.

Un "Voyage" dans le temps partagé par de nombreux fans, comme John Carpenter, le maître du film d'horreur/fantastique ("Halloween", "The Thing", "New York 1997", etc) qui a twitté le 3 septembre: "Ils sonnent incroyablement bien. Les nouvelles chansons sont du pur ABBA. J'ai 28 ans à nouveau !".

- "Profondeur, sensibilité" -

Jean-Marie Potiez retrouve lui "les voix d'Agnetha et d'Anni-Frid, qui ont perdu dans les aigus, ce qui est normal vu leur âge, mais ont gagné en profondeur, en sensibilité". "Quand elles chantent ensemble, toutes les deux, comme sur +Don't Shut Me Down+ (sorti le 2 septembre), c'est le son ABBA".

L'influence des Suédois aux 400 millions de ventes (tous supports et formats confondus, CD, vinyle, K7, équivalent ventes en streaming, singles et albums) ne s'est jamais démentie au fil des décennies.

Clara Luciani, visage d'une disco-pop française rayonnante, a "écouté du ABBA à fond pendant la composition de son dernier album et a demandé à ses arrangeurs un son proche de celui d'ABBA", souligne d'ailleurs Jean-Marie Potiez.

"Il ne faut pas laisser plus de 40 ans entre chaque album", avait ironisé le 2 septembre Björn Ulvaeus, tête pensante du quatuor, auteur des standards "Dancing Queen" ou "Money Money Money".

Pour Diana Ross, interprète des inusables "Upside Down" et "I'm coming out", l'attente aura été moitié moins longue. Son dernier disque de chansons originales remonte à 22 ans ("Every Day Is A New Day", 1999; l'album de 2006 "I Love You" était bâti sur des reprises).

- "Ils ont encore la pêche" -

La voici donc avec "Thank You", album qui sonne plus dansant (même s'il comporte aussi des ballades) et plus ancré dans son époque que ce qu'ABBA a laissé filtrer jusqu'ici.

Cette modernité, loin de la nostalgie enrobant les titres d'ABBA, doit sans doute à l'un des producteurs crédités, Jack Antonoff. Cet Américain est en plein état de grâce, transformant en or tout ce qu'il touche, comme les deux bijoux d'albums de Lana Del Rey, "Norman Fucking Rockwell !" et "Chemtrails Over The Country Club".

"Je dedicace ces chansons d'amour à tous les auditeurs. Quand vous entendez ma voix, vous entendez mon cœur", confie Diana Ross dans ses notes d'intention.

Dans son duel à distance avec ABBA, la diva disco part avec une longueur de retard, avec une promotion très discrète loin de l'artillerie lourde des Scandinaves.

Parviendra-t-elle à renouer avec les succès passés ? Rappelons qu'elle a placés 43 singles en N°1 des charts, en solo ou avec The Supremes, avec plus de 100 millions d'albums vendus au total.

"A 77 ans, elle fait son retour à l'âge des membres d'ABBA, c'est le retour des papys et des mamies mais apparemment ils ont encore la pêche", s'amuse Jean-Marie Potiez.