ABBA suspend sa promotion pendant 24 heures après deux morts avant un concert d'hommage

Le groupe culte suédois ABBA, qui sort vendredi un album pour la première fois près de 40 ans après sa séparation, a annoncé mercredi suspendre sa promotion pendant 24 heures après la mort de deux personnes à la suite d'une chute avant un concert d'hommage en Suède.

Mardi soir dans une salle de concert à Uppsala à 70 km au nord de Stockholm, un octogénaire est mort en tombant de sept étages, vraisemblablement de façon accidentelle, tuant un autre spectateur dans sa chute sous les yeux de nombreux témoins.

La grande salle devait accueillir "Thank you for the music", un spectacle d'hommage aux oeuvres de Björn Ulvaeus et Benny Andersson, les deux membres masculins d'ABBA, avec notamment des reprises du groupe.

"En raison de l'évènement tragique à un concert d'hommage en Suède hier (mardi) soir, nous avons décidé de repousser à demain la publication de notre vidéo de notre futur concert", a indiqué ABBA sur les réseaux sociaux.

Outre la sortie de son nouvel album annoncé début septembre, le légendaire groupe suédois fait actuellement construire à Londres une salle devant accueillir à partir de mai 2022 un spectacle incluant des "avatars" numérisés des quatre membres du groupe.

La forme exacte de ces avatars, conçus par une société d'effets spéciaux ayant travaillé pour les films Star Wars, reste encore en partie mystérieuse, mais le groupe assure qu'il ne s'agira pas de simples hologrammes.

Les "ABBAtars" doivent représenter Agnetha Fältskog, Björn Ulvaeus, Benny Andersson et Anni-Frid Lyngstad avec leurs visages de 1979.