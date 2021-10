Accident mortel sur un tournage: quelles règles pour les armes et munitions ?

Le décès accidentel d'une directrice de la photographie sur un tournage, Halyna Hutchins, tuée lors d'une répétition par une arme qui avait été présentée comme vide à l'acteur Alec Baldwin, a relancé le débat et les interrogations autour de l'utilisation des armes à feu sur les plateaux.

- Quelles sont les règles régissant les armes à feu sur les tournages aux Etats-Unis?

Des règles strictes et très détaillées figurent dans un "bulletin de sécurité" diffusé par l'industrie du cinéma et de la télévision.

Les plus importantes d'entre elles, rédigées en majuscules en tête de ce document, stipulent: "Les cartouches à blanc peuvent tuer. Traiter toutes les armes à feu comme si elles étaient chargées. Aucune +munition réelle+ ne doit jamais être utilisée ou apportée dans un studio ou sur un plateau+".

Il ne s'agit toutefois que de "recommandations" qui n'ont pas force de loi.

Il n'existe pas de loi fédérale s'appliquant spécifiquement à l'usage des armes à feu sur les plateaux. La plupart des Etats américains se contentent eux aussi de règles s'appliquant à la sécurité au travail ou des armes à feu en général.

- Quelle est la qualification des armuriers sur les tournages ?

"Il n’y a pas d’école d’armurier de cinéma. Généralement on devient apprenti dans une société de location d’armes et on est envoyé sur les tournages, on apprend sur le terrain", explique à l'AFP Guillaume Delouche, armurier pour Hollywood depuis près de 30 ans.

Selon M. Delouche, la Californie est le seul Etat à exiger que "tous les gens chargés des armes" sur un tournage, armuriers ou accessoiristes, suivent une formation spécifique de quatre heures sur les règles de sécurité à respecter sur un plateau.

- Quels types d'armes à feu sont utilisés sur les tournages?

On utilise deux types d'armes distincts: les armes inertes, en plastique ou en latex, et les armes capables de produire une détonation, dont sont friands les réalisateurs en raison de la flamme visible, sortant du canon.

Cette dernière peut cependant être rajoutée désormais en post-production avec des effets spéciaux.

"Lorsqu'on parle d'+accessoire+ sur un tournage, on désigne une réplique en latex qui ne tire pas. Ça n'est pas un pistolet à blanc", précise sur Twitter SL Huang, cascadeuse et armurière de cinéma. "Les armes à blanc sont des armes réelles", capables de tirer de vraies balles, insiste-t-elle.

Les armes automatiques et semi-automatiques ont été modifiées avec un bouchon dans le canon, mais les armes manuelles, comme les revolvers ou les carabines à levier genre Winchester employés dans les westerns, sont utilisées telles quelles, précise Guillaume Delouche.

- Utilise-t-on des balles réelles? Quelle différence avec une cartouche à blanc?

"Ce qu'on appelle une munition réelle, c'est une vraie balle, une cartouche sur laquelle est posé un projectile qui va finir sa course dans une cible après avoir passé par le canon", rappelle Guillaume Delouche.

Dans le cinéma, "les munitions réelles sont utilisées dans des cas d'une rareté extrême, et uniquement sur des stands de tir ou des endroits appropriés", absolument jamais sur un tournage, dit-il.

Une cartouche à blanc ne contient pas de projectile, juste une charge de poudre et une amorce qui la déclenche pour produire une détonation.

Il y a enfin une troisième catégorie de munitions, les balles factices.

"Depuis 1993, on les fabrique nous-mêmes, ce ne sont pas des vraies balles qui ont été neutralisées mais des balles fabriquées pour être inertes: il n’y a jamais eu d’amorce ou de poudre", ce qui évite des accidents, explique M. Delouche.

Ces balles sont utilisées pour donner l'illusion de balles réelles, pour le gros plan d'une arme en train d'être chargée par exemple.

- Qu'est-ce que signifie une "arme froide"?

L'arme remise à Alec Baldwin lui avait été présentée comme une "arme froide". Dans le jargon du cinéma, cela désigne une arme totalement vide, sans même une cartouche factice à l'intérieur. Elle peut être manipulée librement et être actionnée sans danger.

"Lorsque j'utilise une arme froide, je suis TRES CLAIRE avec les acteurs et l'équipe à ce sujet. Je l'ouvre et je leur montre que l'arme est froide", affirme SL Huang.

Lorsque le tournage passe aux "armes chaudes", chargées avec des cartouches à blanc donc, des annonces répétées sont faites, à voix haute et par radio, pour que tout le monde soit prévenu.

"On ne charge que le nombre exact de cartouches à blanc nécessaires pour la scène. Nous n'utilisons les +armes chaudes+ que pour la durée nécessaire au tournage des coups de feu", des scènes généralement "très, très courtes", poursuit SL Huang.

"Dès que la scène est terminée, on rentre et on vérifie les armes. Personne ne bouge avant qu'on ait fini", insiste-t-elle.

- Les règles de sécurité sont-elles efficaces ?

Depuis 1993 et le décès de l'acteur Brandon Lee, "il n'y a eu aucun incident avec des armes à feu sur un plateau" mais plus de 40 ont été recensées dans d'autres domaines (construction, cascades, etc.), relève Guillaume Delouche.

SL Huang insiste quant à elle sur la multiplication des vérifications pour éviter qu'une défaillance isolée n'aboutisse à un drame. "Si quelqu'un commet une erreur, il y a de multiples autres choses qui garantissent la sécurité", plaide-t-elle.