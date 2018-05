Accusé de viol par une ex-Femen, l'acteur Philippe Caubère conteste

Visé par une plainte pour viol déposée par une ex-militante Femen, l'acteur et metteur en scène Philippe Caubère fait l'objet d'une enquête préliminaire ouverte par le parquet de Paris, mais cette figure du théâtre français dénonce des accusations "surréalistes".

L'enquête a été ouverte lundi, après le dépôt d'une plainte le 27 mars auprès du procureur de Béziers, pour des faits qui remonteraient à mars 2010, a indiqué mercredi une source judiciaire. Le procureur a ensuite transmis la procédure au parquet de Paris.

"C'est une injure à toute ma vie, à tous mes spectacles", a déclaré à l'AFP le comédien. Ex-pilier du légendaire Théâtre du Soleil d'Ariane Mnouchkine, ce Marseillais de 67 ans est célèbre pour ses pièces autobiographiques, notamment "Le roman d'un acteur", oeuvre monumentale de 11 spectacles qui racontent la vie du jeune Ferdinand Faure, son alter ego.

Les accusations qui le visent s'inscrivent dans le contexte créé par le scandale Weinstein aux Etats-Unis, dont l'onde de choc a éclaboussé en France plusieurs personnalités, comme l'intellectuel musulman Tariq Ramadan.

Son accusatrice est Solveig Halloin, aujourd'hui âgée de 43 ans, ex-membre du groupe féministe des Femen et qui a publiquement affiché des positions animalistes.

Elle affirme avoir été violée par Philippe Caubère, quelque temps après avoir rencontré dans un théâtre toulousain l'acteur qu'elle "admirait".

Elle dit avoir alors reçu des messages au caractère sexuel explicite, avoir accepté un rendez-vous à Paris et s'être retrouvée prise, comme une "toxicomane", dans une relation d"'aliénation" avec l'acteur. Jusqu'à une nouvelle rencontre dans une chambre d'hôtel à Béziers.

- Amour libre et prostituées -

"Il me dit: +Déshabille-toi+. Je me rappelle que je ne l'ai pas fait. J'étais au bord du lit et donc il s'en est chargé. (...) Et là, il me frappait, il m'étranglait, il me frappait et me pénétrait", a-t-elle raconté dans un témoignage filmé et diffusé mercredi par le Huffington Post.

Le Service régional de police judiciaire (SRPJ) de Toulouse a été saisi afin d'auditionner la plaignante.

"Je sais que c'est faux, c'est surréaliste", a affirmé l'auteur-interprète. "Plus que consentante, c'était une relation désirée, mutuelle", a-t-il assuré.

"Je l'ai rencontrée à Toulouse. (...) On a parlé, elle était très jolie. On s'est retrouvé à Béziers, je lui ai proposé de venir avec moi à l'hôtel. Elle a passé la nuit avec moi", a-t-il dit. "Je n'ai pas été convoqué, je dirai tout ce qu'ils veulent, je peux montrer des mails que j'ai gardés, certains sont d'une tonalité amoureuse".

"C'est grave, ça témoigne de l'état d'esprit d'aujourd'hui, c'est effrayant que j'apprenne tout ça par les journaux", s'est indigné l'acteur.

Marié pendant 20 ans à Clémence Massart puis depuis des années à sa productrice Véronique Coquet, il a expliqué n'avoir "jamais caché une vie sexuelle libre avec tous les ennuis que cela veut dire".

Il avait signé en 2013, aux côtés notamment d'autres personnalités du monde du spectacle ou des médias, une pétition de "343 salauds", baptisée "Touche pas à ma pute", contre une proposition de loi visant à pénaliser les clients de prostituées.

Philippe Caubère a reçu en 2017 le Molière du meilleur comédien dans un spectacle de théâtre public pour son rôle dans "Le Bac 68".

Il est aussi connu pour ses rôles dans les films d'Ariane Mnouchkine "1789" et "Molière", ainsi que pour son rôle du père de Marcel Pagnol dans les films d'Yves Robert "La gloire de mon père" et "Le château de ma mère" au début des années 1990.