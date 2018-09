Al Pacino sur la scène parisienne en octobre

Al Pacino se produira en octobre au Théâtre de Paris pour deux représentations en solo où il racontera son parcours au cinéma mais aussi sur les planches "sous forme de confidences".

"Je rêve depuis longtemps de jouer à Paris", a affirmé la star américaine, citée par le théâtre où elle se produira le 22 et le 23 octobre dans "An Evening with Pacino", un spectacle en anglais sans surtitres.

"Grâce à un ami commun, Jean Reno, le rêve de Al Pacino va se réaliser enfin. Al Pacino est un fou de théâtre, avec une culture des grands textes", a confié à l'AFP Richard Caillat, directeur général du Théâtre de Paris.

"Il va jouer la carte de l'improvisation comme il l'a déja fait à Londres et Sydney avec des textes classiques, mais aussi des monologues de ses films. Les deux spectacles seront différents", a-t-il précisé.

Légende de Hollywood, ses films comme "Le Parrain", "Scarface", "Donnie Brasco" et "Le temps d'un week-end" ont en quelque sorte éclipsé une importante carrière au théâtre où Al Pacino a joué notamment "Richard III", "Othello" ou encore "Le marchand de Venise".

"Je n'ai jamais eu un réel désir de jouer Hamlet et pourtant il a été une source d'inspiration tout au long de ma vie. J'aime Tchekhov, Molière et de nombreux autres écrivains de théâtre. Je connais mieux la littérature européenne", confie-t-il dans un entretien au Figaro diffusé lundi.