Alain Souchon et Clara Luciani au palmarès des Grands Prix 2019 de la Sacem

Alain Souchon, Clara Luciani ou encore Oxmo Puccino figurent au palmarès des Grands Prix 2019 de la Sacem (Société des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique), révélés lundi et qui seront remis le 2 décembre à la salle Pleyel à Paris.

Alain Souchon, dont le nouvel album "Ame Fifties" - le premier depuis onze ans avec des chansons originales et en solo - est sorti mi-octobre, est récompensé par le prix spécial de la Sacem

Le prix de la chanson de l'année revient à "La Grenade", succès de Clara Luciani.

Oxmo Puccino - dont le dernier opus "La nuit du réveil" est paru début septembre - reçoit lui le grand prix des musiques urbaines, tandis que le prix des musiques électroniques est attribué à DJ Snake.

Le grand prix de la SDRM (Société pour l'administration du droit de reproduction mécanique des auteurs, compositeurs et éditeurs) est décerné à "J'en parlerai au diable" interprété par Johnny Hallyday.

Enfin, le grand prix des musiques du monde est attribué à Blick Bassy et le grand prix de la chanson française (créateur-interprète) revient à Keren Ann.

Ces prix "sont l'occasion de rendre hommage à celles et ceux qui contribuent à faire vivre la scène musicale. Ce palmarès est à l'image de notre maison et incarne à merveille la diversité, le rayonnement international, la richesse et la vitalité des répertoires que nous représentons et défendons", commente dans un communiqué Bruno Lion, éditeur et président du conseil d'administration de la Sacem.

Ces récompenses, décernées chaque année à des auteurs, compositeurs et éditeurs, membres de la Sacem, à l'issue du vote de son conseil d'administration, datent des années 1940 et existent dans leur forme actuelle depuis les années 1970.