Alan Merrill, l'auteur de la chanson "I Love Rock and Roll", décède des complications du coronavirus

Alan Merrill, qui a écrit la chanson "I Love Rock and Roll", qui est devenu un hit à travers le monde, est décédé ce dimanche à New York des complications du coronavirus, a annoncé sa fille, Laura qui est dévastée. Il avait 69 ans, rapporte le Huffington Post.

Laura Merrill a déclaré sur son compte Facebook que son papa était décédé le dimanche matin. Elle a également détaillé les circonstances de ce décès.

"On m'a donné 2 minutes pour faire mes adieux avant d'être expulsée. Il semblait paisible et quand je suis parti, j'avais encore une lueur d'espoir qu'il ne serait pas encore sur le bandeau déroulant des nouvelles de CNN / Fox". a-t-elle écrit. "Je suis rentrée à pied avec un peu d'espoir dans mon cœur. La ville que je connaissais était vide. Je sentais que j'étais la seule personne ici et peut-être que je le devenais aussi à d'autres égards. Au moment où j'ai franchi les portes de mon appartement, j'ai appris qu'il était parti."

Merrill a déclaré que son père était de bonne humeur récemment. Elle est allée le voir il y a environ deux semaines et avait pris une photo de lui pour son nouvel album, a déclaré Merrill.

"Il a minimisé son "rhume" qu'il pensait avoir", a-t-elle déclaré. "J'ai fait un million de blagues sur le 'Coronavirus' et comment cela allait être énorme, je me sens stupide."

Alan Merrill a enregistré sa chanson "I Love Rock and Roll" en 1975 pour son groupe The Arrows. Elle est devenue un succès majeur en 1982, grâce à l'interprétation de Joan Jett.

Sur son compte Twitter, Jett a écrit: "Je viens d'apprendre la terrible nouvelle d'Alan Merrill. Mes pensées et mon amour vont à sa famille, à ses amis et à la communauté musicale dans son ensemble. Je me souviens encore avoir découvert le groupe The Arrows à la télévision à Londres et d'avoir été époustouflée par cette chanson qui me parlait tellement. Avec une profonde gratitude et de la tristesse, je lui souhaite un bon voyage de l'autre côté."