Alanis Morissette et Anouk pour un Suikerrock sold out samedi

(Belga) Après une première soirée festive vendredi, avec les djs Steve Aoki et Lost Frequencies, le festival Suikerock à Tirlemont a offert une nouvelle soirée riche en émotions samedi avec les chanteuses Alanis Morissette et Anouk.

Le festival à Tirlement était sold out samedi pour la chanteuse-compositirice canadienne Alanis Morissette en spectacle sur la Grand Place, d'une capacité de 20.000 personnes. Elle a dans un premier temps présenté des titres encore inconnus, avant d'enchainer dans la seconde partie sur ses hits comme 'Ironic', 'You oughta Know', 'Everything' et 'Hands clean'. Les chansons ont été reprises en choeur par la foule. Juste avant, l'énergique Anouk a également mis l'ambiance avec son titre iconique 'Nobody's wife', 'mais aussi Girl', 'Good God' et le slow 'Lost'. Le festival de trois jours terminera dimanche avec Kool & The Gang, OMD et Stan Van Samang en tête d'affiche. (Belga)