BD: Jérome Alquié fait perdurer l'histoire d'Albator dans "Mémoires de l’Arcadia"

Jérôme Alquié, auteur, dessinateur de bande dessiné vous propose de faire un bond en arrière et de vous replonger dans une des série culte des années 80 : Albator, le corsaire de l’espace. Dans une trilogie intitulée "Mémoires de l’Arcadia", dont le dernier tome sort le 6 novembre, le passionné "s’attaque" à l’un des plus grand "Space Opera" de sa génération.

La BD s’inspire de l’univers du dessin animé, lui-même tiré du manga de Leiji Matsumoto et remet au goût du jour l’histoire d’"Un personnage très emblématique de la pop-culture". "C’est comme Peter Jackson et "Le Seigneur des Anneaux", c’était génial de travailler sur un personnage mythique comme Albator", lance l’auteur.

Ce qui a le plus motivé Jérôme Alquié à se plonger dans ce classique du genre, c’est l’histoire du personnage : "Il n’est pas présenté comme un héros classique : c’est un pirate, un paria, qui est banni de sa planète et qui pourtant continue de tourner autour, afin de protéger les humains et surtout la fille de son meilleur ami". Mais aussi "Des thèmes beaucoup plus adultes que les simples combats manichéens que l’on pouvait avoir dans d’autres dessins animés".

L’auteur dit avoir chercher à faire perdurer l’histoire et le personnage en retravaillant ses traits tout en restant fidèle à l’œuvre originale. On y décrit un "Monde un peu apocalyptique où la nature cherche à reprendre ses droits, là où l’Homme à fait n’importe quoi sur sa planète". Les thèmes abordés sont les mêmes que ceux d’il y a 40 ans et sont pourtant encore "Ancré dans l’actualité". Au programme : "L’écologie, la robotique, l’immortalité et bien d’autres".

Chaque dessin de la trilogie sera exposé à Bruxelles à la galerie Comic Art Factory durant le mois de novembre.