Aldebert, chanteur pour enfants taillé dans le metal

Eliaz, 14 ans, demande un selfie à Aldebert, surpris de croiser le chanteur-star pour enfants au Hellfest, festival de metal: rien d'incongru, cette musique, passion intacte, a irrigué les racines de l'artiste.

"Je ne l'avais jamais rencontré, j'ai écouté ses albums pendant toute mon enfance, je suis étonné de le voir ici, je ne savais pas qu'il était dans ce style de musique", confie à l'AFP l'adolescent. Le jeune fan est vêtu d'un t-shirt de Mirizon, groupe de metal originaire de Nantes, ville proche de Clisson (Loire-Atlantique) où s'est tenu le Hellfest jusqu'à dimanche.

Sébastien, 47 ans et barbe de bûcheron, père d'Eliaz, lance à Aldebert: "On attend un album pour adultes!". "Et pourquoi pas un Helldebert?" rétorque le chanteur devenu vedette avec sa saga d'albums intitulée "Enfantillages".

Aldebert et le metal, c'est une longue histoire. "J'avais une culture BD, mon père était dessinateur et le metal, j'y suis entré par le dessin", rembobine-t-il pour l'AFP.

Alors en CM1, il voit dans une galerie commerciale la pochette de "Killers" d'Iron Maiden, avec un zombie "tout en théâtralité". Il demande le disque en cadeau d'anniversaire. Suivront la découverte d'une "K7 d'AC/DC que le grand frère d'un pote avait oubliée dans la R9 de la famille". Et puis il y eût un concert de Metallica vu à la télé et Steve Vai, guitariste américain, "responsable de mon échec scolaire".

- "Parallèle entre metal et enfance" -

"Je me suis fait virer en seconde au lycée, je n'étais pas là". Il se retrouve dans la blanchisserie d'un hôpital. Avec son premier salaire, il se paie un ampli de guitare et plonge donc dans le metal.

"J'avais des cheveux longs, des cheveux quoi", rigole celui qui est chauve aujourd'hui. "C'était super mais en même temps très sombre, car c'était une angoisse pour mes parents". "Mais ça a été un bon coup de pied au cul, je me disais +tu habites à Besançon, tu ne seras jamais Kirk Hammett (guitariste de Metallica)+".

Au tournant des 25 ans, il remet les pieds dans la chanson française, avec le parcours à succès que l'on connaît aujourd'hui dans les albums pour enfants (reprise en novembre de sa tournée des salles de types Zénith, jusqu'en avril 2023).

"Le metal est toujours présent, dans mon répertoire au niveau de l'énergie, de l'authenticité et de la sincérité, c'est en cela que je fais le parallèle entre metal et enfance".

Au cap des 40 ans (il en a aujourd'hui 48) il découvre le Hellfest et devient accroc à ce rendez-vous. En 2017, il se remarie même dans ce cadre.

- "Loin des clichés" -

Sa femme, en robe de mariée, surfe sur la foule qui la porte à bout de bras devant une scène où se produit en solo Slash, guitariste de Guns N'Roses. "Elle est passée sur l'écran géant et j'ai dit au mec à côté de moi +eh c'est ma femme !+, j'étais hyper fier".

Il respire au Hellfest sa madeleine de Proust. "Avec mes copains, au concert des Guns N' Roses (samedi soir au Hellfest) c'était le concours de celui qui pleure le plus vite".

"Quand je vois sur scène des gens comme Slash ou James Hetfield (leader de Metallica, programmé dimanche soir au Hellfest), c'est comme Spiderman pour moi, ce ne sont pas des gens normaux, ils ne peuvent pas avoir mal au dos", sourit-il.

Les enfants ne sont jamais loin. Il travaille en ce moment sur un projet de pilote de documentaire, "Les enfants du Hellfest". "Quand ils me reconnaissent au Hellfest, je les interviewe, on discute, les gamins sont trop mignons". "Ils viennent avec leurs parents ou leur grand-parents, c'est ce côté intergénérationnel que je veux montrer dans le metal, loin des clichés de violence qui collent encore à cette musique".