Alexandre Dewez présente ses capsules humoristes: "Préparons-nous au pire et espérons le meilleur"

Alexandre Dewez est comédien, il incarne Bertrand Renard, agent immobilier, patron de la société Renard. Il était présent sur le plateau du RTL Info 13h pour parler de ses capsules humoristiques.

Alexandre Dewez est humoriste. Il propose des capsules drôles sur Youtube pour dédramatiser cette période de confinement. Son personnage, Bertrand Renard, vend des bases autonomes durables, autrement dit, des bunkers.

Ce sont des capsules qui ont pour but de faire réfléchir. "Elles sont issues d’un spectacle de théâtre qui s’appelait ‘Maison Renard’. On a co-créé avec la Compagnie Victor B. au Théâtre Royal de Namur. On a créé ce spectacle pour faire réfléchir sur toute une série de catastrophes possibles et à un mouvement, le mouvement collapsologiste."

Le slogan de son spectacle est: préparons-nous au pire et espérons le meilleur. "On essaye de rire de toutes ces choses qui ne sont pas drôles, explique le comédien. On en avait assez de s’angoisser et d’aller dans un humour qui permette de sortir de tout ça."

Le spectacle écrit en 2019 s’adapte tout à fait à la situation actuelle. "Les pandémies faisaient partie des catastrophes possibles, mais je vous avoue qu’on a tout de même été très désappointé quand le confinement est arrivé. Comme tous les autres artistes, nous ne pouvons plus travailler. Ces capsules vidéo, les a faites justement pour essayer de rebondir."

Ces capsules sont disponibles sur le site www.maison-renard.be et sur Youtube.

