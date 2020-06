Alice On The Roof, Loïc Nottet, Todiefor... 28 artistes belges réunis dans un festival digital inédit: voici comment il se déroulera (vidéo)

La Fête de la musique a traditionnelle lieu le 21 juin, mais cette année, elle est impactée par la crise du coronavirus. Les concerts en public sont interdits mais des alternatives existent. Ce dimanche, le Swipe Up Festival propose une expérience inédite pour faire vivre la musique.

Le Swipe Up Festival, c'est un festival 100% digital qui se déroulera dès demain midi. Pendant 12h, le public pourra découvrir sur scène des artistes belges, comme Alex Germys, Alice on The Roof, Loïc Nottet, Todiefor, Konoba, Glauque, YellowStraps ou encore R.O. "On a 28 artistes belges, a expliqué Nathan Soret, organisateur du festival, sur le plateau du RTL INFO 13h. C'est une vraie fierté de pouvoir mettre en avant la culture belge pendant ce festival. Il a été enregistré la semaine dernière au Palais 12 de Bruxelles, qui est une salle absolument magnifique et mythique pour la plupart des artistes qui étaient présents. Une vraie fierté de pouvoir le faire pour la Fête de la Musique."

Pour Alice On The Roof, également présente sur le plateau du RTL INFO 13h, l'invitation ne pouvait pas être refusée. "J'étais très contente de faire partie de ce festival, de cette affiche. Les artistes ont eu quand même beaucoup de demandes pour des causes pendant le confinement, mais peu sont les gens qui ont relevé le défi de faire cela avec de la musique. C'était obligé de le faire." Cependant, se produire sans public dans le Palais 12 était tout de même "assez intimidant" pour l'artiste. "C'était vraiment très gai d'avoir tout cet espace rien que pour moi au piano. C'était l'occasion de faire mes chansons d'une manière un peu différente. Mais j'avoue que j'espère que c'était quand même la première et dernière fois que je jouais devant 0% de public."

La chanteuse s'estime assez chanceuse durant cette crise du coronavirus. "Je n'étais pas en période de concerts. Je devais me confiner chez moi pour écrire des chansons. Je vais rester dans ma grotte."

Sur Instagram, Facebook, Tik Tok...

Le Swipe Up Festival se passera sur plusieurs plateformes différentes. Un concept inédit. "On a vraiment pris tous les codes d'un festival traditionnel avec ses différentes stages, ses échoppes etc. et on a les a retranscrits sur le web. On s'est dit qu'on pourrait faire la Facebook Stage, la Instagram Stage, la YouTube Stage… comme si c'était des concerts dans les festivals. Dès demain midi, on aura des contenus sur Facebook et YouTube en format 16/9e, en format traditionnel pour des concerts. Sur Instagram, ce sera particulier puisque le concert aura lieu dans un format vertical, qui est le format du smartphone. Et puis sur Tik Tok, réseau très à la mode, on aura un concours de danse, sur Pinterest une exposition sous forme d'interview… On a vraiment essayé de retirer l'essence même de chaque réseau social pour en faire quelque chose de bien pour le festival."

Le Swipe Up Festival, c'est dès ce dimanche 21 juin à midi sur toutes les plateformes, mais aussi sur Radio Contact. Le week-end prochain, les concerts seront à redécouvrir lors d'un best of avec David Antoine. Ce sera le dimanche 28 juin dès 19h10 sur Plug RTL. Les concerts des différents artistes seront ensuite proposés en intégralité chaque dimanche sur Plug RTL à 19h35.

Alice On The Roof - 5 juillet

YellowStraps - 12 juillet

Youssef Swatt's / Ana Diaz - 19 juillet

Lyna / Tawsen - 26 juillet

Coline & Toitoine - 2 août

Stereoclip - 9 août

Tanaë - 16 août

Glauque - 23 août

Loïc Nottet - 30 août

Le Swipe Up Festival sera aussi à voir et revoir sur RTLplay.