Amadou & Mariam et George Clinton à Couleur Café

(Belga) Le duo malien Amadou & Mariam et le grand-père du funk George Clinton s'ajoutent à l'affiche de la 29e édition du festival Couleur café qui se déroulera pour la deuxième année au pied de l'Atomium, dans le parc d'Osseghem à Bruxelles du 29 juin au 1er juillet.

Amadou & Mariam ainsi qu'Alborosie sont confirmés le vendredi 29 juin, après Damso, Mélanie de Biasio ou encore Angèle. George Clinton est annoncé pour le samedi 30 juin, tout comme Residente et Juicy. Le dimanche, Metà Metà, Tarrus Riley ft. Dean Fraser & Blak Soil et Lee Fields & The Expressions s'ajoutent à l'affiche qui comprenait déjà Ziggy Marley, Calypso Rose ou encore Milky Chance. Le prix d'un pass 3 jours vendu en ligne s'élève à 85 euros (+ 4,80 euros de frais de réservation). Le pass 1 jour coûte 42 euros (+ 3,80 euros de frais de réservation). (Belga)