Andrea Arnold et Harry Kümel honorés du prix de l'?uvre au Film Fest Gent

(Belga) Les réalisateurs Andrea Arnold et Harry Kümel ont reçu mercredi le prix honorifique Joseph Plateau au Film Fest Gent 2021. Avec ce prix de l'?uvre, le festival du film de Gand honore "leur impressionnante contribution au septième art". Le prix lui-même est une réplique du Phénakistiscope de Joseph Plateau, que celui-ci utilisait pour mettre en mouvement une série de dessins successifs.

"Grâce aux films d'Andrea Arnold, nous apprenons à mieux connaître nos semblables. Mme Arnold utilise pleinement le pouvoir du cinéma : rendre l'invisible visible", a déclaré Wim De Witte, directeur de programme du festival. La Britannique se destinait d'abord à une carrière d'actrice, mais s'oriente ensuite vers la réalisation. Avec ses films "Red Road" (2006), "Fish Tank" (2009) et "American Honey" (2016), Andrea Arnold a déjà remporté trois prix du jury au Festival de Cannes. "En tant que styliste, Harry Kümel est difficile à battre. Il est magistral dans l'exploration et le rendu parfait des frontières entre les apparences et la réalité", a affirmé Wim De Witte. Le Belge a fait ses débuts en 1968 avec "Monsieur Hawarden", une adaptation du roman de Filip De Pillecyn dans lequel une Autrichienne en fuite se retrouve en Belgique et prend l'identité de Monsieur Hawarden. Son film le plus récent, "Eline Vere" (1991), est sorti près de 100 ans après la publication du livre de Louis Couperus sur lequel il est basé. Harry Kümel est également professeur de cinéma. La 48e édition du Film Fest Gent se déroule jusqu'au samedi 23 octobre. (Belga)