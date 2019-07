Angèle et Clara Luciani assurent devant près de 15.000 Francofous

(Belga) La dernière soirée des Francofolies de Spa se déclinait au féminin avec Angèle et Jeanne Added en rampes de lancement à Clara Luciani et surtout Zazie, une habituée du festival à qui revenait l'honneur de clôturer ce 25e anniversaire sauf pour les clubbers qui rejoindront The Magician pour l'after de fin de soirée.

Angèle, dont l'album "Brol" a été récompensée de la victoire de la musique comme album révélation de l'année, était très attendue par les Francofous. Près de 15.000 d'entre eux avaient répondu présent, essentiellement la jeune génération. Même des gamins et gamines d'une dizaine d'années reprenant "La Thune", "La loi de Murphy" ou encore "Balance ton quoi" à l'unisson. Le public a apprécié les déhanchés de l'artiste qui a cependant eu du mal à fédérer autour de son univers. Un peu comme Clara Luciani pourtant attendue elle aussi, surtout après sa prestation intimiste qui avait renversé le Parc de Sept Heures en 2018. Malgré une prestation de qualité, entre chansons à texte et morceaux plus rock, le public a eu beaucoup de mal à lui emboîter le pas. Sauf "Eddy", celui qu'elle cherche depuis le début de sa tournée. Eddy Quaino, en l'occurrence, permanent CGSP police, lui a offert du répondant. Rire garanti de l'artiste qui a enfin dégoupillé sa "grenade" pour un feu d'artifice de fin de concert avant de céder le relais à Zazie pour le final de cette 26e édition. (Belga)