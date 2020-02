Angèle et Roméo Elvis raflent une bonne partie des D6bels Music Awards

(Belga) Les grands gagnants de la cinquième édition des D6bels Music Awards sont sans conteste Angèle et son frère Roméo Elvis. La cérémonie, qui récompensait le meilleur de la musique en Fédération Wallonie-Bruxelles, avait lieu mercredi à Liège.

La chanteuse Angèle, absente lors de la cérémonie, retenue pour l'un de ses concerts à Bercy (Paris), s'est imposée dans la catégorie "Chanson française", tout comme l'an dernier. Elle a également remporté l'award des meilleurs "Concert" et "Clip vidéo" ("Balance ton quoi"). Et enfin, consécration, elle a été nommée "Artiste solo féminine de l'année". "Merci beaucoup ! Je suis trop contente et en même temps hyper déçue de ne pas être là ce soir... Merci les D6cibels de me soutenir autant. Je sens que c'est une grande chance d'être à ce point soutenue, surtout par les médias", a-t-elle commenté dans une capsule vidéo, s'excusant encore de ne pas être présente. Quant à son frère Roméo Elvis, il s'est distingué dans trois catégories. "Merci ! En plus, c'est les gros prix des D6bels ! Merci et bravo à tous les autres artistes; on est ensemble, vive la Belgique", s'est-il également exprimé depuis Bercy après avoir reçu la récompense pour l'"Artiste solo masculin de l'année". Il a également obtenu les awards de l'"Album de l'année" pour "Chocolat" et celui de "Musiques urbaines". Loïc Nottet a, lui, remporté deux prix, dans la catégorie "Pop" et "Auteur-compositeur". "Je suis le premier étonné d'être là parce qu'il faut savoir que je suis toujours très dur avec moi-même", a-t-il expliqué en direct de la cérémonie. L'artiste "Dance & Electro" est le DJ Henri PFR, comme lors de l'édition précédente de l'événement, alors que Benoit Do Quang est le "Musicien" de l'année. Glauque constitue la révélation de l'année, tandis que Caballero & Jeanjass se sont distingués dans la catégorie "Groupe". La chanteuse Lio a pour sa part reçu un award d'honneur. "Tu es la spécialiste de la mise en danger (...), t'as toujours suivi ton chemin et ça mérite le respect", a insisté son parolier Jacques Duvall qui lui a remis le trophée, soulignant les victoires mais aussi les déboires de l'artiste, qui s'est dite "très émue". Enfin, le hit de l'année, dont les votes du public ont été comptabilisés jusqu'à la fin de la soirée, a été remis à "Walking to the Jungle" de Kid Noize. (Belga)