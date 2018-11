Angèle grande vainqueur des Red Bull Elektropedia Awards

(Belga) La chanteuse bruxelloise Angèle est la grande vainqueur de la 8e édition des Red Bull Elektropedia Awards qui ont été organisés à Flagey mardi soir. Elle a remporté les prix "Artist Of The Year", "Best Song" et "Breakthrough Artist/DJ/Producer".

Son frère Roméo Elvis, avec Le Motel, a de nouveau remporté le "Best Live Act Award". Tandis que Damso a raflé l'award du "Best Album". Le binôme de DJ gantois 2manydjs a été élu "Best DJ" pour la cinquième fois. Le Kompass a détrôné le Fuse comme "Best Club" et Bart et Yves De Kegel - les fondateurs du Decadance qui a récemment fermé - ont été récompensés d'un "Lifetime Achievement Award". Par ailleurs, le festival de Dour a reçu le prix de "Best Festival" pour la quatrième fois consécutive. Le DJ Lefto de Studio Brussel s'est vu remettre le prix de "Best Radio" pour ses prestations sur les ondes et Top Notch Belgium a reçu un "Best Label Award". Le site Vice Belgium a une nouvelle fois été couronné "Best Media". Chaque année, les prix sont décernés en fonction du vote du public ainsi que par plus de 100 professionnels "de la scène musicale et de la nightlife belges". Au total, 31.884 personnes ont voté, soit 3.482 de plus que l'an dernier. "Un record absolu", selon les organisateurs. (Belga)