Angèle récompensée pour le clip avec son frère Roméo Elvis aux Victoires de la musique

L'artiste belge Angèle a été récompensée vendredi soir à Paris lors de la 34e cérémonie des Victoires de la musique pour le clip vidéo de la chanson "Tout oublier" réalisé en collaboration avec son frère Roméo Elvis.

Le prix de la création audiovisuelle a été attribué à Angèle avec Roméo Elvis pour une vidéo réalisée par Brice VDH et Léo Walk. Le clip les voit déambuler et danser sur la plage en combinaison de ski.



Cette vidéo de "Tout oublier" était en lice avec les clips de "Alright" par Jain et "Rêves bizarres" par Orelsan avec le rappeur belge Damso. Ce dernier a d'ailleurs remporté plus tôt le prix de l'album rap de l'année pour "Lithopédion".



La chanteuse française Jeanne Added a pour sa part décroché une Victoire de la musique dans la catégorie "album rock" pour "Radiate".



Les gagnants de la Victoire Albums Musiques urbaines sont Bigflo & Oli pour "Rentrez chez vous".