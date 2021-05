Anne Parillaud se confie à propos de son nouveau livre, résultat de 6 années d'un travail CATHARTIQUE

Anne Parillaud, comédienne césarisée pour son rôle mythique dans Nikita, est également écrivaine. Elle répondait aux questions de notre journaliste Olivier Schoonejans à l’occasion de la parution de son livre "Les abusés". L’écriture de ce dernier l’a "vampirisée", a-t-elle confié, pendant six longues années. Un processus cathartique : "On libère ses démons, ses abus, ses silences (…) C’est une histoire douloureuse donc, forcément, la souffrance est à chaque page", a-t-elle expliqué.



Interrogée sur la part autobiographique de son ouvrage, l’actrice a reconnu des similitudes entre la fiction et la réalité. Adélie, le personnage principal de son roman, est d’ailleurs une comédienne qui vit "la même fuite en avant" qu’elle. "J’ai besoin de vivre et d’exister à travers des personnages en me glissant dans leur peau et en me fuyant moi-même", a confié Anne Parillaud.

Le personnage de son roman est confronté à de très sérieuses difficultés familiales : une mère "dure", peu aimante, et un père qui a — on le devine — sans doute abusé d’elle... Pourtant, elle leur trouve des excuses. "On essaye de ne pas juger mais de comprendre, faire une exploration dans l’âme humaine", a expliqué Anne Parillaud. Et d'ajouter : "Le pardon peut être une réponse au mal".