Antoine Armedan bientôt chez vous? Ce chanteur d'Enghien donne des mini-concerts à domicile

Antoine Armedan, artiste en provenance d'Enghien, était sur le plateau du RTLINFO Avec Vous. IL répondait aux questions de notre journaliste Olivier Schoonejans.



Ce chanteur, qui a déjà sorti deux albums autoproduits, a fait parler de lui pendant le confinement avec sa chanson "Ensemble, c'est tout".



Guitariste autodidacte depuis ses 8 ans, il s'est lancé dans une carrière de musicien professionnel après l'enseignement secondaire et a obtenu un master en guitare jazz au Conservatoire royal de Bruxelles.



Si sa façon de chanter évoque Renan Luce, Antoine Armedan puise son inspiration aussi bien dans la variété française que le rock ou le jazz. Ses chansons composées pendant le confinement sont marquées d'une "touche de positif", dit-il.



L'été passé, alors que le secteur de la culture était en berne, Antoine Armedan a proposé 80 mini-concerts de 20 minutes chez les gens. "J'allais de maison en maison (...) C'était vraiment très intimiste, je jouais quelques chansons, je buvais un verre et puis je m'en allais", raconte-t-il. "On ressent directement la chaleur humaine des gens et ça ça n'a pas de prix".