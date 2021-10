Antoine de Caunes maître de cérémonie des prochains César

Les César ont misé sur un habitué de l'exercice en confiant jeudi à Antoine De Caunes le rôle de maître de cérémonie de la prochaine remise des prix les plus prestigieux du cinéma français.

La 47e soirée des César, organisée à l'Olympia le 25 février 2022, sera diffusée comme d'habitude en clair et en direct sur Canal+, ont précisé les organisateurs.

Antoine De Caunes succède à Marina Foïs, après une 46e cérémonie organisée en pleine pandémie de Covid-19, et qui avait couronné comme meilleur film "Adieu les Cons" d'Albert Dupontel.

Ce dernier n'était pas venu recevoir son prix, la soirée avait fait son pire score d'audience en dix ans (1,6 million de téléspectateurs), et le ton de la cérémonie, rythmée par l'humour potache de Marina Foïs, avait été déploré par nombre de personnalités du cinéma et de la culture, à commencer par la ministre Roselyne Bachelot.

En choisissant Antoine De Caunes, homme de télévision et de médias également acteur et réalisateur, les César confient cette année la cérémonie à un habitué de la maison Canal+ et de l'exercice, qu'il prendra en charge pour la dixième fois depuis 1996.

Il s'agira de la deuxième cérémonie des César depuis la crise existentielle traversée par l'institution, accusée d'opacité et d'entre-soi. L'Académie a depuis été profondément renouvelée sous l'égide d'une nouvelle direction, dans le sens d'une plus grande diversité et de la parité.

L'acmé de la crise avait été atteint il y a deux ans, lors de la 45e cérémonie, avec le couronnement de Roman Polanski, accusé de viol, comme meilleur réalisateur pour son film "J'accuse".

Le départ de la cérémonie, pour protester, de l'actrice Adèle Haenel, était devenu l'un des symboles de la lutte contre les violences sexuelles et pour l'égalité dans le milieu du cinéma.