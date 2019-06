Anvers invite les festivaliers étrangers à découvrir la ville avant Tomorrowland

(Belga) Anvers organise une fête de bienvenue à l'attention des festivaliers étrangers de Tomorrowland, les jeudis 18 et 25 juillet, qui précèdent la tenue des deux week-ends du festival. Les Anversois qui n'ont pas pu se procurer d'entrée, vendue à huit euros, pourront également participer à l'événement baptisé "Invited Antwerp" à condition de s'inscrire au préalable sur le site de Tomorrowland.

L'escale dans la capitale du diamant comprend notamment une visite de la cathédrale Notre-Dame, une dégustation de bières et de frites accompagnées de carbonnades flamandes. Les amateurs de musique dance et électro pourront également hisser le drapeau de leur pays d'origine sur la Grand-Place. La journée se clôturera par une fête au MAS, le musée de la Métropole. Les festivaliers rejoindront ensuite vers 17h00 le camping de Boom pour une soirée d'ouverture. "Tomorrowland, c'est aussi un événement pour Anvers", estime l'échevin N-VA du Tourisme, Koen Kennis. "Le festival attire une population internationale, branchée et variée qui sort, fait du shopping et fraternise." Le fief de Bart De Wever enregistre ainsi 5.000 nuitées réservées par des collaborateurs, festivaliers et artistes qui participent à Tomorrowland.