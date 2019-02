Après deux ans d'absence, Modeselektor vient présenter son 4e album à Bruxelles: "On l'a enregistré en 4 semaines"

Le groupe allemand Modeselektor choisit le Botanique pour présenter son nouvel album : "Who Else". Les places de ce concert, qui se tiendra le 20 février prochain, se sont vendues en une demi-journée, preuve de l’engouement du public bruxellois pour ce duo emblématique de la scène électronique.

Début décembre 2018, Modeselektor avait annoncé sur Twitter la sortie prochaine de son nouvel opus, évoquant la longue période de gestation du projet : "Après deux ans d’interminables discussions insensées et de procrastination, suivis de six mois de panique, nous avons enfin enregistré notre 4e album en seulement quatre semaines".



Après un succès international ces trois dernières années avec leur projet Moderat (250 concerts dans le monde, ndlr), ils reviennent donc à leur paire originelle, Modeselektor. Leur album "Who Else", que nous avons pu écouter en exclusivité, présente une musique lourde, pleine de basses, mélangeant RAP, TECHNO et musique plus expérimentale.

De quoi faire trembler une fois de plus les murs du Botanique, salle intime que le duo préfère aux grands palais… avant de se réserver les grandes scènes pour les festivals cet été.