Après deux ans de pandémie, les Eurockéennes signent leur grand retour

Après deux éditions annulées à cause du Covid-19, les Eurockéennes de Belfort signent à partir de jeudi leur grand retour avec le concert événement de Muse et une ambition, rassembler la jeunesse lors d'une 32e édition éclectique et réaliste, dans un contexte économique morose.

Le festival reprendra ses droits sur la presqu'île du Malsaucy jusqu'à dimanche pour quatre jours de festivités et une programmation largement rafraichie, avec 54 artistes, dont 45 qui ne s'y sont jamais produits.

Le concert du groupe Britannique Muse, qui sortira son nouvel album "Will of the people" en août, et le show du chanteur belge Stromae tiendront le haut de l'affiche.

"La musique c'est la vie, la musique revient, la vie revient!", avait lancé en février le président du festival, Matthieu Pigasse, résumant l'état d'esprit des organisateurs.

Mais leur enthousiasme ne les empêche pas d'être réalistes face à une situation économique compliquée.

"La capacité de reprise des festivals est freinée par le pouvoir d'achat" et "l'offre est un peu démesurée" cette année en France, car "certains producteurs, dans un optimisme un peu naïf, ont pensé que la rentrée allait se faire de manière fulgurante", constate le directeur des Eurockéennes, Jean-Paul Roland.

Contrairement aux années d'avant-Covid, où le festival affichait régulièrement complet - jusqu'à 135.000 spectateurs en 2018, année record -, le rythme de vente des billets de l'édition 2022 est moins intense.

- "Fête pour la jeunesse" -

"Mais on arrivera à notre équilibre financier", assure M. Roland, qui estime que les "Eurocks", sacré en mars 2020 "meilleur festival" au monde aux Arthur Awards, ne font pas partie des événements les plus affectés.

Pour l'édition 2022, dont le budget atteint 9,7 millions d'euros, le festival belfortain peut en effet compter sur son public, sur les subventions des collectivités, "au rendez-vous", mais aussi sur ses 140 mécènes, toujours plus nombreux à soutenir l'événement.

Cette année, les organisateurs porteront une attention particulière à la jeunesse. "On ne sait pas encore si le public jeune revient dans les festivals", après deux ans de crise sanitaire, analyse le directeur. "En général on découvre le festival entre 17 et 18 ans, mais cette tranche d'âge se retrouve déjà étudiante sans avoir jamais mis les pieds aux "Eurocks", poursuit-il.

Les programmateurs ont ainsi conçu la 32e édition comme "une grande fête pour la jeunesse" avec, entre autres, la scène Radar consacrée à la nouvelle scène hip hop (Thaanos, DYK, Juste Shani, Davinhor, Jok'Air, KR Malsain, Captain Roshi, Lyna Mahyem et Kodes) et la nuit électro Eurotronik (Paul Kalkbrenner, Meute, APM001, Lilly Palmer, Paloma Colombe, Paula Temple, Sherelle et U.R.Trax) organisée le samedi soir après minuit, simultanément sur les quatre scènes du site.

- Objectif zéro plastique -

Pour savoir comment s'adapter dans les années à venir, le festival a recruté une étudiante chargée d'observer comment réagit le public jeune pendant l'édition 2022. Mais Jean-Paul Roland n'en doute pas, "le plaisir de se rassembler restera" et "rien ne remplacera l'expérience des Eurocks" ou des grands événements similaires.

Parmi les formations incontournables se produiront le cultissime crooner australien Nick Cave, Diplo, SCH, Simple Minds, Foals, Clara Luciani ou encore les rappeurs Kaaris et Kalash Criminel.

Les stars de l'électro française Bob Sinclar et Pedro Winter, proposeront "un best of de tout ce que la French Touch a fait de meilleur" et le métal sera représenté par Suicidal Tendencies ou Fever 333.

De jeunes artistes prometteurs tels que Girl in red, Ziak, Wet Leg, La Fève ou Ziné complètent le tableau.

Les Eurockéennes poursuivent également leur objectif "Zéro Plastique à usage unique", fixé à l'horizon 2024: en partenariat avec la société Contigo, des gourdes en plastique réutilisables seront distribuées gratuitement aux professionnels du festival et mises en vente pour le public sur internet ou dans les bars à eau du site.

Le festival teste aussi un nouveau dispositif d'écoute des festivaliers, intitulé "Listen up ! Ecoute & bienveillance". Une soixantaine de bénévoles seront facilement identifiables sur le site et pourront inviter les personnes dans le besoin à se mettre à l'écart pour les écouter, en sécurité. Ensuite, le référent identifie "le besoin" et aiguille le festivalier vers le bon service.

