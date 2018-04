Arabie saoudite: coup d'envoi d'un projet de "cité du divertissement"

Le roi Salmane d'Arabie saoudite (c) et son fils, le prince héritier Mohammed ben Salmane (d) lors d'une cérémonie pour le lancement de la construction d'une "cité du divertissement", le 28 avril 201BANDAR AL-JALOUD

Le roi saoudien Salmane a donné samedi soir le coup d'envoi de la construction d'une gigantesque "cité du divertissement" près de la capitale Ryad, un méga-projet qui s'inscrit dans la volonté du royaume de s'ouvrir et de diversifier son économie trop dépendante du pétrole.

Le projet géant de parc de loisirs à Qiddiya, au sud-ouest de Ryad, s'étendra sur 334 km2. Il est présenté comme l'équivalent d'un Disneyland où les autorités espèrent attirer "17 millions de visiteurs d'ici 2030".

Selon un communiqué du ministère de l'Information, Qiddiya comptera une multitude d'attractions liées aux loisirs et au divertissement, notamment des parcs à thème, des installations sportives et des centres culturels.

La première phase de développement devrait être achevée en 2022, précise le communiqué.

Ce méga-projet s'inscrit dans le cadre des réformes engagées par le fils du roi, le prince héritier Mohammed ben Salmane, 32 ans, qui était présent à la cérémonie samedi soir.

Plus de la moitié de la population saoudienne a moins de 25 ans. Le royaume était fermé jusqu'ici et les Saoudiens les plus aisés se rendaient à l'étranger pour se divertir.