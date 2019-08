Aristophania, une bd qui invente un genre, la French Fantasy. Action garantie !

"Aristophania" est une nouvelle série qui n'a qu'un but : plonger le lecteur dans ses rêves d'enfants où les super-héros se cachent dans un monde mystérieux. Cette BD mêle histoire social, fresque familiale et sorcellerie dans un paysage ensoleillé, la côte d'Azur. Récit divertissant et graphisme saisissant, ce premier album a tout pour plaire.

Bienvenue dans la "French Fantasy" !

Vous me direz qu'est-ce que cela veut dire? Et bien c'est une idée : celle de deux auteurs (Xavier Dorison et Joel Parnotte) qui veulent dépoussiérer la BD en intégrant un esprit de super-héros dans un environnement francophone.

En résumé, le duo souhaite avec "Aristophania" crée une nouvelle série qui mixte fresque familiale et conte fantastique.

Nous avons inventé un truc bien à nous que nous avons appelé la French Fantasy

Tout commence à Marseille en 1900. Trois gamins vivent avec leurs parents, ils sont pauvres, mais heureux. Après que leur père ait été assassiné dans des circonstances troubles, une étrange fée aux allures de Mary Poppins les conjure de fuir pour se soustraire au courroux de puissances maléfiques.

Neuf ans plus tard, ils résident à Paris, dans un taudis. Les choses tournent mal. Leur mère est emprisonnée. Mais une fois de plus, une apparition va changer la donne. Leur bienfaitrice intervient et les accueille dans son domaine, établi au cœur d’une campagne idyllique. L'initiation commence....

L'histoire de Xavier Dorison ("Le troisième Testament") joue un ressort efficace: la dualité. D'un côté, un récit social à la Dickens et de l'autre un affrontement mortel entre deux champions de forces occultes. Le scénariste joue avec les codes. On passe d'un environnement hyperréaliste à une société mystérieuse régie par une énergie cosmique. Tour cela se fait avec humour et intelligence, ce qui donne un divertissement très ludique.

On suit donc les aventures de Basile, impétueux et courageux, de Victor, intelligent et studieux et de Calixte, la petite sœur naïve. Un trio attachant qui va découvrir le monde des sorciers d'où vient la comtesse Aristophania mais aussi leur père...

On fait de la BD de divertissement, on a envie d'emmener le lecteur ailleurs

La BD bénéficie du talent du dessinateur Joel Parnotte ("Le sang des Porphyre") qui offre de très belles cases dynamiques. Celui-ci multiplie les grandes planches qui mettent en valeur l'univers d'Azur et renforce les scènes d'action. Le duo nous propose un premier album très attachant. Le second sortira cette automne. Une belle façon de prolonger les vacances sous le soleil de la Provence sans s'ennuyer une seconde.

Aristophania, tome 1 de Xavier Dorison et Joel Parnotte aux éditions Dargaud.