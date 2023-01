"Tout le monde était très enthousiaste": Guillaume Canet parle du casting XXL de son film "Astérix et Obélix"

En février prochain, sortira au cinéma le "Astérix et Obélix" de Guillaume Canet et son casting XXL (Gilles Lellouche, Vincent Cassel, Marion Cotillard mais aussi les rappeurs Bigflo et Oli, les YouTubeurs McFly et Carlito ou la star du ballon rond Zlatan...).

Les nouvelles aventures d’Astérix et Obélix se déroulent en Chine. Après un coup d’état, l’impératrice de Chine est emprisonnée. Sa fille unique va chercher de l’aide auprès des valeureux Gaulois. Ces derniers acceptent. Mais le prince qui a fomenté cette prise de pouvoir s’est associé avec la puissante armée de César. Ce qui va donner lieu à de mémorables batailles.

À cette occasion, Guillaume Canet et Gilles Lellouche étaient sur le plateau du RTL INFO 19h. Dans la peau d'Astérix et aux commandes de ce film, Guillaume Canet confie avoir eu envie de faire "un grand film d'aventure, une épopée spectaculaire". "Ce sont nos super-héros à nous. L'idée était de faire un grand film pour ne pas avoir à envier aux Américains, un grand film populaire avec des effets spéciaux", justifie-t-il.

J'ai découvert les cookies, je faisais 4 repas par jour

Gilles Lellouche, lui, incarne le fidèle ami d'Astérix, Obélix. Ce dernier était incarné jusqu'alors par Gérard Depardieu. "Gérard Depardieu est inégalable donc on essaie de faire quelque chose d'autre. J'ai pris énormément de plaisir à faire ce film, à réveiller l'enfant qui est en moi. C'était ça mon idée d'Obélix : faire un enfant dans un corps de brute", sourit l'acteur. Pour incarner ce personnage emblématique, Gilles Lellouche confie avoir dû prendre un peu de poids. "J'ai découvert les cookies, je faisais 4 repas par jour et beaucoup de musculation. Il fallait essayer de rentrer la peau de ce personnage", se rappelle-t-il.

Avec ce casting XXL, Guillaume Canet surprend. Il assure que les personnalités n'ont pas été difficiles à convaincre. "Tout le monde était très enthousiaste. Ça fait partie de notre enfance et adn", confie le réalisateur qui insiste sur sa volonté de chacun des acteurs puisse défendre un personnage et ne soit pas considéré comme un second rôle. L'idée initiale était de tourner le film en Chine. Mais avec la pandémie, les plans du réalisateur ont été revus. "Il a fallu reconstituer des rues entières de Shanghai", raconte Guillaume Canet.

Le film "Astérix et Obélix, l’empire du milieu" sera au cinéma dès le 1er février.