l'acteur Jean Marais et L'actrice Danielle Darrieux dans une scène du film "Ruy Blas" de Pierre Billon et Jean Cocteau, de 1947-

Quatre générations d’actrices dont Mylène Demongeot, Nathalie Baye, Sylvie Vartan et Ludivine Sagnier, ont participé lundi soir à Paris à un hommage à Danielle Darrieux disparue en octobre à l’âge de 100 ans, a constaté un journaliste de l’AFP.

Organisée par le Centre national du cinéma avec le concours de l’Institut national de l’Audiovisuel, cette soirée animée par le journaliste Henry-Jean Servat et le producteur Dominique Besnehard, et qui avait pour cadre le cinéma Max Linder, a réuni la « famille du cinéma » de Danielle Darrieux.

Robert Hossein, Candice Patou et Evelyne Buyle étaient également réunis au côté de Jacques Jenvrin, dernier compagnon de l’actrice, l’une des plus grandes gloires du cinéma français avec 100 films en 80 ans de carrière sous la direction des plus grands cinéastes depuis Max Ophuls.

« Danielle Darrieux m’a offert un souvenir merveilleux : j’ai tourné à ses côtés mon premier film. Elle a été ma mère au cinéma (NDLR Dans +Patate+ de Robert Thomas, en 1964). Danielle était une actrice merveilleuse, très généreuse et réconfortante pour la débutante que j’étais », a confié à l’AFP Sylvie Vartan.

Saluant « une immense actrice », Nathalie Baye ressent pour sa part « une admiration sans borne » pour Danielle Darrieux qui a joué également sa mère dans « Une vie à t'attendre » de Thiery Klifa (2004).

Lors de cet hommage, le film « Occupe-toi d'Amélie » de Claude Autant-Lara inspiré de la pièce de Georges Feydeau, l’un des premiers grands films avec la comédienne en tête d’affiche, a été projeté.

Actrice légendaire, Danielle Darrieux, inoubliable "Madame de..." et à la carrière d'une longévité exceptionnelle, est décédée le 17 octobre à son domicile de Bois-le-Roi (Eure).

Née le 1er mai 1917 à Bordeaux, Danielle Darrieux tourne à 14 ans son premier film, "Le Bal". En 1967, Jacques Demy lui a donné le rôle de la mère de Catherine Deneuve et Françoise Dorléac dans "Les Demoiselles de Rochefort" (1967).