Au Théâtre de l'Oeuvre, Julien Boisselier en chef étoilé en plein burn out

Passer à côté de sa vie jusqu'à frôler le burn out, c'est l'une des questions existentielles au coeur de "12 Millimètres", un seul en scène vibrant, à la fois drôle et émouvant, interprété par Julien Boisselier au Théâtre de l'Oeuvre.

Révélé au cinéma en 2006 dans "Je vais bien, ne t'en fais pas" de Philippe Lioret, le comédien campe un chef étoilé superstar, sur le point de fêter en direct à la télévision ses 25 ans de carrière.

Dans l'ombre tutélaire de son père, également chef renommé, il a suivi le chemin qui lui était destiné sans jamais s'interroger sur un ailleurs.

Au lever de rideau, au milieu de ses casseroles, on le découvre en veste et tablier de cuisine, une coiffe de chef indien à la place de sa toque, dans un état de profonde dépression. Le jubilé professionnel tournera rapidement au fiasco avec un suicide en direct.

"J'ai été très marqué par le suicide du chef Bernard Loiseau en 2003. C'était un homme formidable, solaire et totalement investi. Je me suis demandé ce qui peut se passer dans la tête d'un homme comme ça...", confie à l'AFP Julien Boisselier qui met aussi en scène ce monologue touchant créé en juin dernier, mais interrompu après quelques représentations en raison d'une blessure.

"Les chefs étoilés sont lancés en permanence dans une quête de perfection. J'ai demandé à deux auteurs, Vincent Juillet et Melissa Drigeard de travailler sur ce sujet. Depuis longtemps, je rêvais de faire la cuisine sur la scène d'un théâtre comme le propose Jamie Oliver en Angleterre", ajoute-t-il.

"Le théâtre est l'un des derniers endroits de liberté artistique, bien plus qu'au cinéma. Les enjeux financiers sont moins forts. Je n'aurais jamais pu raconter cette histoire au cinéma", estime Julien Boisselier.

Lancé dans une suite de recettes sur le thème de la bécasse dans tous ses états, son personnage fait le bilan de sa vie: "Je ne suis qu'une ombre sous une toque. J'ai été chef cuistot, chef indien... Je ne suis pas obligé d'en crever, de suivre les rails, de passer ma vie à 12 millimètres de ce que je voulais faire, pas obligé de me dire que c'est trop tard. Il suffit que je fasse un pas..."

Présent au cinéma et à la télévision depuis 1996, Julien Boisselier, 47 ans, formé au Cours Florent, sera de retour sur grand écran le 14 mars dans le rôle principal de "Et mon cœur transparent", thriller psychologique de David et Raphaël Vital-Durand, adapté du roman éponyme de Véronique Ovaldé.