Au théâtre parisien, la scène se transforme en cour d'assises

Elle peut faire évoluer les mentalités ou devenir une "machine à broyer": la justice, avec ses grandes plaidoiries mais aussi ses procès parfois trop expéditifs, est au coeur de plusieurs pièces de théâtre à Paris.

- "Plaidoiries" -

L'affaire des "bébés congelés", du "pull-over rouge", des adolescents électrocutés dans un transformateur EDF, de Maurice Papon ou encore de l'avortement clandestin: des procès retentissants dans l'histoire récente de la France reprennent vie dans "Plaidoiries" au théâtre Antoine.

Seul sur scène, l'acteur Richard Berry incarne avec brio cinq grand avocats, déclamant un texte basé sur le livre de Matthieu Aron, "Les grandes plaidoiries des ténors du barreau".

En face, les spectateurs se retrouvent dans le rôle du public d'une audience.

Cette pièce, mise en scène par Eric Théobald, "fait réfléchir" affirme à l'AFP Richard Berry. Elle permet de "ressortir du théâtre différemment de la façon dont on y est entré".

L'acteur a mémorisé des plaidoiries qui, souvent, défendent l'indéfendable.

"Cette jeune femme n'est pas un monstre, c'est une femme qui souffre", avait lancé Me Henri Leclerc en défendant Véronique Courjault qui en 2009 a avoué avoir tué trois de ses nouveau-nés et avoir mis deux d'entre eux au congélateur.

"L'opinion publique est une prostituée qui tire le juge par la manche (...) lorsqu'elle entre par une porte, la justice sort par l’autre", avait également osé Me Paul Lombard en réclamant l'acquittement de Christian Ranucci, accusé en 1976 de l'enlèvement et du meurtre de la petite Marie-Dolorès Rambla -- et qui a été l'une des dernières personnes à être guillotinées en France.

"Il faut entrer dans la logique de la pensée de l'avocat où il y a de l'improvisation, ce n'est pas facile", affirme l'acteur.

C'est la reprise de la plaidoirie de Me Gisèle Halimi en 1972 qui est la plus ovationnée, celle où elle dénonçait le fait de "contraindre les femmes à donner la vie par échec, par erreur, par oubli..."

La plaidoirie historique, avec "le manifeste des 343 salopes" un an plus tôt, contribue au basculement de l'opinion publique et à la promulgation de la loi Veil.

- "Justice" -

Au Théâtre de l'oeuvre, Salomé Lelouch a choisi également de mettre en scène l'appareil judiciaire pour mieux dénoncer une justice qui s'est transformée en "machine à broyer" une "frange de la société abandonnée".

Dans "Justice", une pièce de Samantha Markowic, trois actrices endossent tour à tour des rôles d'accusés, de policiers, d'avocats, de juges engagés dans des interrogatoires et des confidences fictifs mais qui résonnent avec tellement de vérité.

Les paroles de policiers et de magistrats émeuvent le plus, eux qui voient défiler chaque jour "toute l'humanité ordinaire".

Dans un décor d'amas de papiers pour symboliser la bureaucratie, on dénonce la justice expresse.

"La caissière du bureau de tabac patiente deux heures pour que sa plainte soit enregistrée en cinq minutes. Moi, j'ai 48h pour prouver que X est bien l'auteur de ce braquage (...), le substitut du procureur le fera comparaître en cinq minutes avant que l'affaire ne soit jugée en à peine 30 minutes au milieu d'un paquet d'autres affaires", s'insurge un policier.

- "Révélation" -

Et si les criminels prenaient la parole? C'est exactement ce que propose l'écrivain camerounaise francophone Léonora Miano dans "Révélation", au théâtre de la Colline, pièce montée par le metteur en scène japonais Satoshi Miyagi.

Nous ne sommes plus à la barre, mais plutôt dans un univers mythologique.

Inyi, figure de la divinité créatrice de l'Univers fait face à une grève, les nouveau-nés refusant d'avoir une âme tant que les esprits damnés n’auront pas rendu compte de leurs crimes.

Le directeur du Shizuoka Performing Arts Center explique à l'AFP avoir voulu donner "une dimension universelle au spectacle", même si "Révélation" fait allusion à l'Afrique, avec notamment la question de la traite transatlantique des esclaves, menée par "ces étrangers venus sur les eaux".

"Le témoignage des agresseurs peut alléger le malheur des victimes; leur donner la parole peut rendre notre monde plus apaisé", assure Miyagi.