Authenticité d'œuvres russes à Gand: des marchands d'art ont porté plainte

(Belga) Les avocats d'un collectif de marchands d'art internationaux et un parent d'un artiste ont porté plainte avec constitution de partie civile dans l'affaire concernant l'authenticité d'oeuvres avant-gardistes russes de la collection Toporovski exposées au Musées des Beaux Arts de Gand, a indiqué lundi l'avocat Geert Lenssens.

Les enquêteurs ont procédé à plusieurs perquisitions lundi, notamment au Musée des Beaux Arts de Gand (MSK), dans le cadre de cette enquête. Le parquet n'a pas souhaité communiquer l'objectif de ces perquisitions. Le collège de la ville de Gand a également confirmé la perquisition du Musée, sans donner davantage de détails. Selon Me Lenssens, l'enquête ouverte au parquet fait suite à la plainte de ses clients, quatre marchands d'art et une personne qui gère l'héritage artistique d'un artiste renommé. "Ils ont subi un dommage, maintenant que le marché de l'art et des musées a été fragilisé", a-t-il expliqué. (Belga)